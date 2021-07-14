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Serik Belediyespor Sezer Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2.

Ligde mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Halide Edip Adıvarspor'da top oynayan 25 yaşındaki ön libero Sezer Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.



Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Serik belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Halide Edip Adıvarspor'da ön libero mevkiinde oynayan Yıldırım, daha önce sırası ile Bağcılar SK, A.Üsküdar 1908 ve Beşiktaş U21 de forma giydi.

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