Serik Belediyespor U-15 takımı, turnuvada mücadele edecek

Serik Belediyespor U-15 takımı, 17-20 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılacak olan turnuvada Burdur, Isparta, İzmir, Aydın ve Denizli bölgesinden takımlarla mücadele edecek.

U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları, 6'şar takımlı 17 grupta, 5 takımlı 1 grupta olmak üzere 11- 14 Nisan'da, 4 grupta ise 17- 20 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 1.Kademe müsabakaları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli, Adana, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Van, Siirt, Artvin, Kırıkkale, Çankırı, Ordu ve Bayburt illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde, final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak.