İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serik Belediyesporda Hedef Mutlak Galibiyet

Serik Belediyespor’da gözler Gölcük Spor maçına çevrildi.

Serik Belediyespor'da gözler Gölcük Spor maçına çevrildi.


Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 5 maç aradan sonra yenilgiyle tanışan yeşil-beyazlılar da hedef, mutlak galibiyet. Serik Belediyespor, bu sezon ilk kez mücadele ettiği profesyonel ligde, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 3. Sırada bulunuyor. Oynadığı karşılaşmalarda ise 18 gol attı. 15 golü ise kalesinde gördü. Pazar günü sahasında Körfez ekibi Gölcük Spor'u konuk edecek olan Serik Belediyespor da cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. İlk yarının son iç saha maçına çıkacak olan temsilcimiz, yağışlı havaya rağmen hazırlıklarına neşe içinde devam ediyor. İsmail Ogan Stadyumunda yapılan idmanı Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu, Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.


Teknik Direktör Mehmet Şansal eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşusu ve çift kale maç ile sona erdi. Oyuncuların hırslı olması ise teknik ekibin yüzünü güldürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.