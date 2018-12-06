Serik Belediyesporda Hedef Mutlak Galibiyet

Serik Belediyespor'da gözler Gölcük Spor maçına çevrildi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 5 maç aradan sonra yenilgiyle tanışan yeşil-beyazlılar da hedef, mutlak galibiyet. Serik Belediyespor, bu sezon ilk kez mücadele ettiği profesyonel ligde, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 3. Sırada bulunuyor. Oynadığı karşılaşmalarda ise 18 gol attı. 15 golü ise kalesinde gördü. Pazar günü sahasında Körfez ekibi Gölcük Spor'u konuk edecek olan Serik Belediyespor da cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. İlk yarının son iç saha maçına çıkacak olan temsilcimiz, yağışlı havaya rağmen hazırlıklarına neşe içinde devam ediyor. İsmail Ogan Stadyumunda yapılan idmanı Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu, Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Teknik Direktör Mehmet Şansal eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşusu ve çift kale maç ile sona erdi. Oyuncuların hırslı olması ise teknik ekibin yüzünü güldürdü.