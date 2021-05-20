Serik Belediyespor'da Korukır dönemi sona erdi.

Serik Belediyespor' da Teknik Direktör Engin Korukır dönemi sona erdi. 2020-2021 sezonunda Misli.com 2.lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor sezonun sona ermesi ile birlikte Teknik Direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.

Serik Belediyespor kulübü son 1.5 sezondur Serik belediyespor Teknik Direktörlüğünü yapan Engin Korukır ile yeni sezon için anlaşma yapmayarak görevine son verildiği duyuruldu.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz yaptığı açıklamada “2020-2021 futbol sezonu sona erdi. Grupta iyi mücadele etmemize rağmen grubu 10. Sırada tamamladık. Dün yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında aldığımız karar gereği, önümüzdeki futbol sezonu için kulübümüzde 1.5 sezondur Teknik Direktörlük yapan Engin Korukır ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisini bugün kulübümüze davet ederek vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Önümüzdeki sezonun planlamasına bu hafta içerisinde başlayacağız. Önce kulübümüze yeni teknik direktör, ardından da iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacağız. Amacımız gelecek yıl için koşan, mücadele eden hedefi olan bir takım oluşturacağız.” dedi.

Korukır'a hizmetlerinden dolayı kulüp adına hazırlanan plaketi belediye başkanı Enver Aputkan ve Kulüp başkanı Halil Deligöz, Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz ile Futbol Şube Sorumluları Ali işlek ve Namık Kemal Kılınç birlikte verdi.