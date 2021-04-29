Serik Belediyesporda Yeni başkan Halil Deligöz

com 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü Başkanlığına Halil Deligöz seçildi.

Geçtiğimiz hafta Yeni tip Koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle vefat eden Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu'nun yerine Serik Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu aldığı karar ve oy birliği ile mevcut başkan yardımcısı Halil Deligöz'ü Başkan olarak seçti.

Alınan yönetim kurulu kararının ardından basın açıklaması yayınlayan Başkan Deligöz, “Kulübümüzün çok değerli başkanı Ali Aksu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Onun idealleri ve projeleri vardı. Bilinsin ki onlar unutulmayacak, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte o projeleri gerçekleştireceğiz. Kulüp yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda beni aday gösterip başkan seçmeleri benim için onurdur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Serik spora hizmet etmiş başta kurucular kurulu üyeleri olmak üzere, başkanlarına, yöneticilerine ve gönül vermiş taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Serikspor camiasının kenetlenmesini ve büyük bir aile ortamı olmasını istiyorum. Allah izin verirse önümüzdeki vizyonu olan hedefleri olan bir takım oluşturacağız. Alt yapıya büyük önem vereceğiz. Gençlerin aileleri ilede iletişime geçerek düzgün, ahlaklı sporcular yetiştireceğiz. Tüm bunları yaparken Serikspora gönül vermiş her kesimle istişare içinde olacağız. İnşallah başaracağız. Önümüzdeki sezon vizyonumuz Seriğimize yakışır bir takım kadrosu oluşturmak. Gençlerimize de bu takımda yer vermek olacaktır.

Tekrar merhum başkan Ali Aksu'yu rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.” dedi.

Öte yandan Halil Deligöz'den boşalan başkan yardımcılığına Yusuf Yılmaz, yönetim kurulu üyeliğine de yedek üyelerden Uğur Karahan getirildi. Diğer görevlerde ise değişiklik yapılmadı.