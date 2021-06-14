Serik Belediyespor'un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar oldu

Teknik Direktör Serhat Gülpınar, Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreni ile yeşil beyazlı renge bağlandı. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde Gülpınar ile 1 yıllığına sözleşme imzalandı.

“Hep birlikte Serik sporumuzu çok daha iyi noktalara getireceğiz”

İmza töreni sırasında konuşan Serik belediye Başkanı Enver Aputkan, “Serik Belediyespor herkesin ortak noktasıdır. Hep başarıya koşmuş bir takımdır. Bundan sonra da Serhat hoca ve ekibi ile daha üst noktalara çıkacağımıza inanıyorum. Hep birlikte Serik Sporumuzu çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu ışığı zaten görüyoruz” dedi.

“Kulübümüze katkı yapacağına inancımız tamdır”

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü Başkanı Halil Deligöz, “Kulübümüzün yapısına en uygun teknik direktör adayını bulmak için yönetim kurulu ile geniş çaplı bir araştırma yaptık. Alternatifleri değerlendirdik. Geldiğimiz noktada uzun bir süre süper ligde futbol oynamış, birinci ve ikinci ligde hocalık deneyimi olan, Afjet Afyonsporu TFF 1. Lige çıkartmış, geçtiğimiz sezon Vansporu playoff oynatmış, camiamızı heyecanlandıracağına inandığımız Serhat Gülpınar ile anlaştık. Kulübümüze katkı yapacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

“Takımı 1. Lige çıkartmak için uğraşacağız”

Teknik Direktör Serhat Gülpınar, “Hedefler doğrultusunda kesişen bir doğru vardı. Onun için bizde bu görevi kabul ettik. Bu kulübün hak ettiği yerler buralar değil, daha üst ligler olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Takımı 1. Lige çıkartmak için uğraşacağız. Her şeyden önce doğru yapılanma, doğru hedefler, doğru takım kurgusu ile doğru karakterli oyunculu bir takım kadrosu oluşturup, bizi hedefe götürebilecek, kısa ve uzun vadede hedeflere götürebilecek iyi bir kadro kurup hep birlikte oyuncularımız, yönetimimiz, taraftarımız, basınımız hep birlikte sezon sonu istenilen yerde hedeflenen yerde olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Serhat Gülpınar'a Ahmet Aşkın, Mustafa Lökçü, Tahir Aksoy, Soner Arı, Cihan Mert Cengiz, yardımcılık yapacak.