Serik devlet hastanesinde "Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri ile mücadele çerçevesinde Antalya'nın Serik ilçesinde de sigara bırakma polikliniği hizmete girdi. Poliklinik ile sigaranın zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek, sigara kullananların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak ve özellikle de gençlerin sigaraya başlamalarını önlemek hedefleniyor.

Serik ve bölge halkına her alanda hizmet etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Yusuf Kara, “Bu amaç doğrultusunda hastanemiz bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniğini hizmete açmış bulunmaktayız. Sigara sağlığın en büyük düşmanıdır ve önlenebilir ölümlerin en başta gelen nedenidir. Ülkemizde sigara içenlerin oranı oldukça yüksektir ve içenlerin yaklaşık yarısı bırakmak istemektedir. Bırakmak isteyenlerin oranı giderek artmaktadır. Sigara içenler bırakmak istemelerine rağmen ve defalarca bırakmayı denemelerine rağmen sigarayı bırakmakta zorluk çekmektedirler. Bu konuda profesyonel tıbbi yardım alınması bırakma başarısını oldukça yükseltmektedir. Bu yüzden sigara ile mücadelede sigara bırakma merkezleri önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sigara Bırakma Polikliniğinin temel hedefleri sigaranın zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek, sigara kullananların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak, bırakmak isteyenlere her türlü desteği vermek ve özellikle de gençlerin sigaraya başlamalarını önlemek olduğunu belirten Başhekim Kara,” Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin en sık sebebidir. Ayrıca KOAH, kalp krizi ve birçok akciğer ile kalp ve damar hastalıklarının çoğunun ana nedenidir. Bu yönüyle bakıldığında sigaranın etkilemediği doku ve organ yoktur ve her dozu zararlı olup sadece içenin değil çevresindekilere de zararı var. Sigara Bırakma Polikliniğimize müracaat eden vatandaşlarımıza Göğüs Hastalıkları Uzmanı hekimimiz Dr. Cemile Ruşina DOĞAN tarafından sigara bırakma yöntemleri anlatılmakta ve gerektiğinde hastanın ilaç tedavisine başlanmaktadır. En büyük hedefimiz, sigara bırakma polikliniğimize başvuran hastalarımızın tamamına sigarayı bıraktırmak ve tekrar başlamasını engellemektir. Sigarayı bırakmaya kesin karar veren sigara bağımlıları gerek ALO 182 den randevu alarak gerekse randevusuz olarak mesai günleri öğleden sonraları polikliniğimize başvurabilirler” dedi.

Sigara tiryakiliğinin en öldürücü toplumsal zehirlenme olayı olduğunu belirten sigara bırakma polikliniğinde görevli Uz. Dr. Cemile Ruşina Doğan, “Sigara içerisinde 4 binden fazla kanserojen kimyasal madde içermektedir. Sigara bağımlılığının asıl sebebi ise nikotin dediğimiz psikoaktif maddedir. Nikotin yoksunluğu geliştiğinde huzursuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu, ellerde titreme geliştiği için sigara bırakmak güç hale gelir. İşte tam bu noktada bizler profesyonel destekte bulunuyoruz. Ayrıca ilaç tedavisi gereken vatandaşlarımıza da ilaçlar ücretsiz olarak hastanemizden verilmektedir. Yani sigara bırakmak isteyenler sigara bırakma ilacını ücret ödemeden alabilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza sigarasız bir hayat diliyorum” dedi.