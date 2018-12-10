Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Büyüyor

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'na 5 yeni program daha ekleniyor.

Akdeniz Bölgesi için bir ilk olan Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programlarının yanında Çocuk Gelişimi, Tekstil Teknolojisi ve Mimari Dekoratif Sanatlar programları da aktif hale getirilerek öğrenci alımına başlayacak.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı'nın Akdeniz Bölgesi için bir ilk olduğunu belirten Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim, “Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programlarını açarak ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Antalya-Serik bölgesindeki oteller, tatil köyleri, golf sahaları, futbol sahaları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bu programlara ek olarak Çocuk Gelişimi, Tekstil Teknolojisi ve Mimari Dekoratif Sanatlar programlarını da aktif hale getirerek sektörün ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip öğrenciler yetiştirmeyi ve istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”diye konuştu.

“Tüm gayretimizle çalışıyoruz”

Eğitim öğretimde kalite odaklı büyümenin yanında, başta ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi'ne ve topluma katkı sağlayacak yeni programları Serik'e kazandırmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim; “54 öğretim elemanı, 15 idari personeli ve 1500'ün üzerinde kayıtlı öğrencisi bulunan Meslek Yüksekokulumuzun aktif olarak eğitim öğretime devam eden 9 programına, 5 program daha eklenecek. Bu konuda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın desteği başta olmak üzere Serik kaymakamımız ve belediye başkanımız ile bölgesel işgücü piyasasının yöneticileri ile istişare halinde bölgeye fayda sağlayacak çalışmalar için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” dedi.