Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO'da Turizmde Halkla İlişkiler ve Medya Semineri

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve Graphx Ajansı Başkanı Necdet Alkandemir, Turizmde Halkla İlişkiler ve Medya konulu seminerin konuğu oldu.

Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim'i de ziyaret eden Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve Graphx Ajansı Başkanı Necdet Alkandemir, turizm sektöründe iletişimin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Doç. Dr. Serdar Selim, sektör temsilcilerinin gerçekleşen etkinliklere katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının öğrencilerin gelecek planlarında büyük bir katkı olduğunu söyledi.

AGC Başkanı Yeni: "Online gazeteciliğe geçiyoruz"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptığı konuşmada sosyal medyanın gazeteye olan etkilerini, reklamcılık sektörünün online hayata geçtiğini ve dijital pazarlamada satış yeteneğinin öneminden bahsetti. Online gazeteciliğin sektöre olan etkisine değinen Yeni, “Artık hayatımızda her şey bir tuş kadar yakınımızda. Her geçen gün gazetelerin tirajları düşüyor ve online gazeteciliğe geçiyoruz. Bu haber sitelerinin aynı zamanda dijital pazarlamada ağının da gelişmesi gerektiğine işaret. Ancak biz ne haber editörü ne de satış yeteneği olan dijital pazarlama elemanı bulamıyoruz. Gençlerin üniversite sıralarından başlayarak kendilerini geliştirmesi şart. Öncelik kazanacağınız rakamdan çok edineceğiniz tecrübe olmalıdır" diye konuştu.

Alkandemir: "Network'e hakim olmalısınız"

İş hayatındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Graphx Ajansı Başkanı Necdet Alkandemir ise, “İletişim kurarken ana dilinizi çok iyi kullanmalısınız. Halkla ilişkiler etkin konuşmanın en önemli olduğu bölümlerin başında geliyor. Türkçe'yi iyi bilmeyen başka bir dilde kendini yeterince kendi kültürü ekseninde ifade edemez.” dedi.

Alkandemir, sorgulayan merak eden beyinlerin daha aktif olacağını da belirterek “Felsefeye yönelip, network'e hakim olmalısınız. İş kurmada ilk önce üç yıl deneyim yaparak kendinizi geliştirin çok büyük hayaller değil daha olabilir çaplı hayaller kurun, işinizi öz güvenle yaparak devam ettirin.” şeklinde konuştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerin sonunda katılımcılara plaket verildi.