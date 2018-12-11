Serik Merkez camisinin yapımı devam ediyor

Antalya'nın Serik ilçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yenilenmesi konusunda talimat verdiği Merkez Camisinin yapımı hızla devam ediyor.

Serik'te yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan ve her geçen gün yıpranmışlığından dolayı yeniden inşa edilen Merkez Camisinin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Serik Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Serik İlçe Müftülüğü iş birliğinde, işadamı hayırsever Adem Kozan'ın katkısı ile yapımına başlanan camii, 1910 metrekare alan içerisinde yaklaşık bin 500 kişilik cemaatin ibadet edebilmesi için tasarlandı. Camide, ibadet alanı bin 550 metrekare, 360 metrekaresi ise alt kattaki dükkanları kapsıyor. Zemin kat 805 metrekare, birinci katı 730 metrekare, bayanlar mahfili alanlar ise 375 metrekare olacak. Bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Merkez Camiinde, zemin katta engelliler ve bayanlar için asansör, tuvalet ve abdest alma yerleri var.

50 Metre yüksekliğinde iki minare olacak

Modern bir mimariye sahip olan Camii'nin, ana kubbesinin çapı 16 metre, yüksekliği ise 27 metre olurken, ibadet alanından kubbe yüksekliği de 23 metre olacak. Çapları 4 metre olan kubbelerden Ana kubbe ile 5 küçük kubbe yer alacak. İkisi batıda, ikisi doğuda biri ise kuzey tarafta yer alacak. Çift minarenin yer alacağı yeni camide çift şerefeli olan minarelerin yüksekliği 50'şer metre olacak. Ayrıca, Caminin zemin katında yer alan dükkânların arka kısmında kalan bölümde, çok amaçlı dini programlar ve etkinliklerin yapılacağı mekân olarak kullanılacak.

Yapımı devam eden cami tamamlandıktan sonra Serik'te gelecek nesillerin asırlar boyu ibadet edebileceği bir mekân olacak.