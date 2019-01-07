Serik MYO'dan Futbol Turnuvası

7-28 Aralık 2018 tarihleri arasında maçları yapılan turnuvada, 7 takım içerisinde en yüksek puanı alarak birinci olan Tekstil Teknolojileri Programı öğrencilerine kupa ve madalyaları Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından verildi. Turnuvada, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ikinci olurken, Mimari Restorasyon programı öğrencileri ise üçüncü oldu.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin düzenledikleri organizasyonun, öğrencilerin sosyalleşmesi ve daha çok sportif faaliyetlerde bulunmaları adına önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti.

Serik MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, ikinci dönemde de öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirecek ve mesleki deneyim elde edebilecekleri yeni organizasyonlar yapmayı sürdüreceklerini belirtti.