Serik Teke Köprüsü'nde sıcak asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, D400 karayolu Alanya-Antalya istikameti üzerinde yer alan Teke Köprüsü'nde asfalt çalışması yaptı. Köprü yaklaşımlarında oluşan çökme giderilerek, güvenli hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Serik Caddesi D400 karayolu üzerinde yer alan Teke Köprüsü'nde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Alanya-Antalya istikametinde yer alan Teke Köprüsü'nün kuzey şeridindeki deformasyonlar ve köprü yaklaşımlarında oluşan çökmelere müdahale edildi. Köprü üzerindeki asfalt kazınarak, zemin dolgusu yapıldı. Ardından sıcak asfaltla kaplanarak, sürücüler için güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.