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Serik'e Genç Fikir Proje ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Serik Belediyesi, Genç Fikir Projesi ile ödüle layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Serik Belediyesi, Genç Fikir Projesi ile ödüle layık görüldü.


Akdeniz Belediyeler Birliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödül töreni Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediyesi ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile farklı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.



Çalık: “Bu gurur, önce gençlerimizin sonra bizim”


2016 yılında Türkiye'nin en başarılı 4. belediyesi seçilen Serik Belediyesi, Genç Fikir Projesiyle de ödüle layık görüldü. Kazanılan ödül sonrası konuşan Başkan Çalık, “Serik Belediyesi olarak yarışmaya Genç Fikir projemizle katıldık. Projemizle de ödül aldık. Amacımız gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincini arttırarak onların hayallerini gerçekleştirmekti. Bu konuda düzenlediğimiz proje sayesinde hem üniversiteli hem de liseli gençlerimiz, hayalini kurdukları projeleri hayata geçirme şansı buldular. Bizde onların yanında olup, projeyle ödül almanın mutluluğunu yaşadık. Bu gurur önce gençlerimizin, sonra bizimdir. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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