İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serik'e içme suyu deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’in Abdurrahmanlar Mahallesi’ne 200 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'ne 200 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin sağlıklı içme suyu hizmet alması için yatırımlarına devam ediyor. ASAT, depo hacminin yetersiz kalması sebebiyle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yeni içme suyu deposu çalışmalarına başladı. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni depo 200 metreküp kapasitede olacak. Yaz sezonundan önce devreye alınması planlanan depo ile birlikte mahalle sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.