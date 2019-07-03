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Serik'e yeni hayvan pazarı

Serik’in Çandır mahallesinde yapımına başlanan hayvan pazarının kurban bayramına yetiştirilmesi için Serik Belediyesi ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Serik'in Çandır mahallesinde yapımına başlanan hayvan pazarının kurban bayramına yetiştirilmesi için Serik Belediyesi ekipleri yoğun çaba harcıyor.


Çandır Mahallesinde 27.000 metrekare alan üzerine kurulacak olan hayvan pazarının içerisinde duş, tuvalet, mescit, dinlenme alanları ve güvenlik noktası yer alacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zemin düzleme çalışmalarının ardından, elektrik, su ve sulama sistemleri için altyapı çalışmalarına başlanacak.


Aputkan: " Önemli bir ihtiyaçtı"


Serik'in önemli bir ihtiyacı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Enver Aputkan;" Vatandaşlarımız Kurbanlıklarını daha sağlıklı bir ortamda alabilecekleri gibi üreticilerde hayvanlarını rahat bir ortamda satma fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda içerisinde dinlenebilecekleri ve kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar oluşturacağız” dedi.

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