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Serik'in altı mahallesini birleştiren grup yolu sathi asfaltla kaplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik’in Hacıosmanlar-Haspınar-Kozan-Hasdümen-Haskızılören-Bozdoğan grup yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'in Hacıosmanlar-Haspınar-Kozan-Hasdümen-Haskızılören-Bozdoğan grup yolunda asfalt çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu ulaşımı için ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Serik ilçesine bağlı Hacıosmanlar, Haspınar, Kozan, Hasdümen, Haskızılören ve Bozdoğan mahalleleri grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından grup yolunun öncelikle alt yapı çalışmaları yapıldı. Asfalt ekipleri ara vermeden onarılan bölümlerde sathi asfalt çalışmalarına başladı.



Bozulan yol yenileniyor


Çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Haskızılören Mahalle Muhtarı Eyüp Beşbaş “6 mahalleye ulaşıma sağlayan yolumuz zamanla bozulmuştu. Çukurlar ve göçmeler oluşmuştu. Yıllardır yeniden asfaltlanmasını bekliyordur. Bozulan yolumuz Büyükşehir Belediyemiz sayesinde tekrar yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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