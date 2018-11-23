Serik'te baz istasyonu tepkisi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binaya kurulan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Serik'in Merkez Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yaşayan bir aile akşam eve geldiğinde çatıda çalışma yapıldığını gördü. Ailenin şikayeti üzerine bölge sakinleri tepki göstererek baz istasyonunun kaldırılmasını istedi. Kalabalığın toplanması üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Mahalle Muhtarı Mustafa Tür, vatandaşlarla görüşerek baz istasyonunun kaldırılacağını söyledi.