Serik'te Belediyeye ait 13 taşınmaz 5.8 milyon liraya satıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediyeye ait 13 taşınmaz Serik İcra Müdürlüğü tarafından açık artırma ile satıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan mülkiyeti Serik Belediyesine ait 7 işyeri ve 6 konut Serik icra müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Aralık ayı içerisinde bir borçtan dolayı satışa çıkarılan taşınmazlar ihaleye giren bulunmadığı için ertelenmişti.

Serik Belediye Başkanlığı nikah salonunda yapılan ihale öncesi geniş güvenlik önlemi alındı.

İhaleye katılan vatandaşların ellerinde poşetlerle para getirerek ihaleye girdikleri gözlerden kaçmadı.

Yapılan açık artırma usulü 13 taşınmazın satışı 5.8 milyon liraya gerçekleştirildi.