Serik'te bozuk yollar yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'in Deniztepesi, Akbaş, Sarıabalı grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu ulaşımı için ilçelerde çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Yeni yolların yanı sıra mevcut yolların bakımını da yapan Büyükşehir Belediyesi Serik ilçesine bağlı Deniztepesi, Akbaş ve Sarıabalı mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri iş makineleriyle söküyor, devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştırıyor. Vatandaşların konforlu yolculuk yapması için gece gündüz çalışan ekipler yolu daha sonra asfaltlayacak.