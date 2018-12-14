Serik'te çöpler sanata dönüşüyor

Antalya'nın Serik ilçesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından başlatılan ‘Doğadan Satana' projesi hayata geçiyor.

Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin başlattığı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Serik Belediyesinin katkılarıyla hayata geçiyor. Projenin tanıtımı Serik Belediyesi toplantı salonunda Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Püseli, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Amacımız, daha temiz bir çevreye ulaşmaktır”

Proje sorumlusu Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmeni Feride Uygun, “Amacımız gönüllü gençlerimizle, yollarda sokaklarda, piknik alanlarında ve deniz kenarlarında yerlerdeki çevresel atıkları toplayarak daha temiz bir çevreye ulaşmaktır. Bu alanlardan çıkan atıkların geri dönüşüm amacıyla sanatsal ürünlere çevrilmesini sağlayacağız ve sergimizde de bu ürünler yer alacak. Bizim bu toplantıyı yapmaktaki amacımız, okulumuzdaki gönüllü sayısını arttırmak. Şuanda kurucu olarak 3 öğrencimiz var. Grubumuzdaki sayıyı arttırarak Serik'te bu projeyi sürekli hale getireceğiz” dedi.