Serik'te her gün 600 vatandaşın aşısı yapılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde aşılama çalışmaları devam ediyor. Serik'te korona virüse karşı aşılama programı dahilinde günde 600 kişiye aşı yapılırken, 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86'sı birinci doz, yüzde 83'ü ikinci doz aşısını yaptırdı. Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Serik Devlet Hastanesinde, Avrupa şampiyonası hazırlıklarını Belek turizm merkezinde sürdüren Türkiye A milli futbol takım teknik ekip ve oyuncuları da aşı oldu. Son 3 ayda aşı vurulan hastane personelinde ise korona vakası görülmedi.

Covid-19 hastasının uzun süre yatarak tedavi gördüğü bir hastanede personellerin, Covid-19 hastalığına yakalanmamasını aşılanmaya borçlu olduklarını belirten Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara, korona virüs aşı sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti. Korona virüse karşı aşı olmanın önemine vurgu yapan Başhekim Kara, ” “Özellikle pandeminin sert geçtiği son 2-3 aylık dönem içerisinde hastanemizde hiçbir personelimiz, korona virüse yakalanmadı. Bildiğiniz üzere hastanemiz Covid-19 vakalarının yatırılarak tedavi edildiği Antalya'daki güçlü pandemi hastanelerinden birisidir. Bu kadar Covid-19 hastasının uzun süre yatarak tedavi gördüğü bir hastanede özellikle personellerimizin Covid-19 hastalığına yakalanmamasını aşılanmaya borçluyuz. Şu an gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada korona virüse karşı elimizde bulunan en güçlü silahımız aşıdır. Antalya , ülkemizde aşılama programına uyum konusunda en önde giden iller arasında olup, Serik ilçemizde Antalya'nın ilçeleri arasında aşılama programına uyum konusunda en önde olan ilçelerdendir. İlçemizde son rakamlar itibariyle özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın % 86 'sı 1. doz korona virüse aşılarını , % 83' ü 2. doz aşılarını olmuş durumdadır. Biz aşı olmayan bütün vatandaşlarımızı aşılayarak bu oranı % 100' e çıkarmak istiyoruz. Serik Devlet Hastanesi olarak günlük ortalama 600' den fazla vatandaşımıza korona virüs aşısı uyguluyoruz. Yakın zamanda bu rakamı önce 800' e sonra 1000' e çıkarmayı planlıyoruz. ” dedi.