Serik'te Hortum bazı seralarda hasara sebep oldu

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde denizden gelen hortum ev, iş yeri, ahır ve seralara zarar verdi.

Bugün saat 13.00 sıralarında Boğazkent sahilinde şiddetli yağan yağmur ve fırtına ile birlikte denizden karaya doğru meydana gelen hortumda can kaybı olmazken, Boğazkent Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde camlar kırıldı. Öte yandan Ahmediye mevkiinde 3 evin çatısı, 3 ahır ve 6 sera, ağaçlar, elektrik telleri ve traktör römorku hortumdan zarar görürken, sera içerisinde bulunan karpuz, domates ve biber fideleri telef oldu.

Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Hasan Yılmaz, “Aniden denizden gelen bir hortum seraları ve bazı evleri yerle bir etti. Büyük oranda maddi zarar oluştu. Ahır içerisinde bulunan hayvanlarda hortumdan etkilenirken telef olan hayvanımız olmadı.” dedi.

Ayrıca Zırlankaya Mahallesi ve Yumaklar Mahallesi'nde de meydana gelen hortumdan dolayı seralarda maddi hasar meydana geldi.