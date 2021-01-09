İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serik'te karantinadaki mahalleye gıda yardımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Haskızılören Mahallesi’ndeki vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Haskızılören Mahallesi'ndeki vatandaşlara gıda yardımında bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ederken, karantinaya alınan bölgelere gıda desteği vermeye de devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı son olarak karantinaya alınan Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'ndeki 20 haneye gıda kolisi yardımında bulundu.


Haskızılören Mahalle Muhtarı Eyüp Beşbaş, “3 gündür mahallemizdeki bir sokak karantinada. Sokakta yaklaşık 20 hane bulunuyor.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.