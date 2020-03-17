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Serik'te kargılık yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde kargılık alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde kargılık alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Boğazkent Mahallesi, oteller bölgesine yakın bir noktada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kargılık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İki ayrı noktada çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

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