İhlas Haber Ajansı

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Serik'te kaza: Anı istikamete giden iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Serik ilçesine bağlı Gebiz-Töngüşlü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden Kenan A.'nın (37) kullandığı 07 AC 0419 plakalı otomobil ile İbrahim Ç. idaresindeki 35 AFFT 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü Kenan A. ile İbrahim Ç. ve eşi F.Ç. yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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