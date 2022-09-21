Serik'te okul servisleri denetlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Abdurrahmanlar Ortaokulu ve Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu öğrenci taşımacılığı yapan okul servislerinin denetimi yapıldı. Denetimlerde 9 sürücüye, genel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda da eğitim ve bilgilendirme semineri verildi.