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Serik'te orman yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Kozan mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.40 sıralarında meydana gelen yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Devam eden yangına 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer müdahale ediyor. Ayrıca 2 dozer ve 26 arazöz şehir dışından, 15 arazöz de takviye amaçlı Antalya'dan yola çıktı.


Devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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