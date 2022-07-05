İhlas Haber Ajansı

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Serik'te orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki gün içinde ikinci kez çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki gün içinde ikinci kez çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Dün Hapıllar Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangının ardından bu sabah da Kuşlar Mahallesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletmesine bağlı ekipler, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 dönümlük arazide etkili olan yangın, 45 dakikada kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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