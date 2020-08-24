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Serik'te ormanlık alana yakın bölgedeki yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alana yakın arazide çıkan orman yanını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alana yakın arazide çıkan orman yanını kontrol altına alındı.


Yangın saat 14.00 sıralarında Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki kırsal alanda başladı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangının ormanlık alana sıçramaması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter ile 3 arazöz bölgeye sevk edildi. Yerleşim alanına yakın olan bölgede bazı saman depoalarının zarar görmesine sebep olan yangın kontrol altına alındı.

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