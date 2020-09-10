Serik'te polis ve jandarmadan kan bağışı

Serik İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma üsteğmen Ayhan Aktürk ile çok sayıda kolluk kuvveti, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde farkın dalık oluşturmak için düzenlenen bağışa jandarma ve emniyet ekipleri kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu.

Atatürk caddesinde düzenlenen kan bağışına çok sayıda jandarma, polis ve bekçi katıldı.