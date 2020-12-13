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Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, cadde, sokak ve tarım alanlarını göle çevirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, cadde, sokak ve tarım alanlarını göle çevirdi.


Dün gece saatlerinde başlayan sağanak ilçede bugün aralıklarla devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı sessizliğe bürünen ilçede yağışlı hava nedeniyle bazı mahallelerde yollarda su birikintisi oluştu. Özellikle Kökez Mahallesi'nde yoldan araçlar geçmekte zorlanırken, bazı cadde ve sokaklar yağıştan dolayı adeta göle döndü. İlçede yağış ara ara devam ediyor.

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