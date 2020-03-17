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Serik'te sazlık alan yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Yangın, akşam saatlerinde Boğazkent Mahallesi, oteller bölgesine yakın bir noktada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İki ayrı noktada çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 arazöz ile 15 personel müdahale etti. Yaklaşık 2 saat devam eden yangın ekiplerini çalışmasının ardından yayılması önlenirken kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Ekipler rüzgarın etkisiyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda yangını tamamen kontrol altına alabilmek için çaba sarf ediyor.

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