Serik'te sokak hayvanları unutulmadı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde sokak hayvanları unutulmadı.

Serik belediyesi tarafından Belek turizm merkezinde sokak hayvanları için yaptırılan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine Belediye Başkanı Enver Aputkan ve öğrenciler ziyarette bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar hayvanları yakından tanıma fırsatı bularak, şefkat ile sevgilerini gösterdi. Etkinlik sonunda başkan Aputkan ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.