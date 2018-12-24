Serik'te tapu dağıtım töreni

Antalya'nın Serik İlçesi'nde 160 vatandaş için tapu dağıtım töreni düzenlendi.

Serik Belediyesi tarafından Orta Mahalle de yaşayan ve hak sahibi olan 160 vatandaş için tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törende, vatandaşlara Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından tapuları teslim edildi.

Tapu teslim töreninde Başkan Ramazan Çalık, “Göreve geldiğimizden bu güne kadar yaklaşık 22 bin ailemizi ilgilendiren sorunu çözdük ve tapularını vermeye başladık. Bugün burada bulunun 160 vatandaşımızın özlemle bekledikleri tapularını dağıtarak, sevincine ortak olduk. 2019 yılında da tüm mahallelerimizde hak sahibi olan vatandaşlarımıza tapularını dağıtacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah halkımız yeni dönemde de bizi göreve layık görürse geri kalan tapuların da dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza tapuları hayırlı uğurlu olsun” dedi.