Serik'te unlu mamül üretim yerleri denetlendi

Denetimlerde, halk sağlığını korumak amacıyla ünlü mamülleri üretimi gerçekleştiren fırınlarda gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü yapıldı. Ekipler, yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarıda bulundu. İlçe merkezinde gıda üretimi yapan işyerlerine yönelik rutin denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.