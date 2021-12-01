Serik'te zarar gören seralarda hasar tespit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'te meydana gelen sel felaketi sonrası sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Serik'in Kadriye ve Çakallık Mahallelerinde hafta sonu etkili olan kuvvetli sağanak yağış, seralarda ve meyve bahçelerinde hasara neden olmuştu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sel sonrası çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Büyükşehir ekipleri, zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaparak, üreticilere Başkan Böcek'in geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiftçiye sera naylonu desteği verileceği bildirildi.

“Bütün mahsuller gitti”

Serik Çakallık Mahallesi'nde seracılıkla geçimini sağlayan Havva Akıncı, “Yağmur aniden bastırınca ne yapacağımızı şaşırdık. Bir anda sera yerle bir oldu. Elimizden de bir şey gelmedi. Seranın içindeki bütün mahsul gitti. Çok zor durumdayız. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” dedi.

“Çok ciddi zararımız var”

Aynı mahallede çilek üretimi yapan Ramazan Akı da, “Cumartesi günü yağmurla birlikte çıkan hortum seramızı yerle bir etti. Bu yıl üretim kapasitemizi artırmak için epey masraf yapmıştık. Fakat yaşanan bu durum bütün hesapları bozdu. Çok ciddi zararımız var” diye konuştu.