İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serik'teki orman yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan ve 2 uçak, 5 helikopter ile birlikte 165 yangın işçisinin müdahalede bulunduğu orman yangını 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 2 uçak, 5 helikopter ile birlikte 165 yangın işçisinin müdahalede bulunduğu orman yangını 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Serik ilçesine bağlı Tongüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru müdahalede bulundu. Poyrazın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için mücadele verdi. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.



“Yaralı yok”


Yangının başladığını kokuyla fark ettiklerini belirten Tongüşlü Mahalle Muhtarı Hüseyin Büyükak, “Rüzgarla hızla yayıldı. 112'yi aradım. Yerleşim alanlarını da tehdit etti. İçeride 1 konteynır yandı. Herhangi bir yaralı yok.” dedi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.