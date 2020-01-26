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Serik'ten Elazığ'a bere desteği

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ali Kara el emeği berelerini Elazığ'a göndereceğini belirtti.


Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan ve Malatya'nın da etkilendiği 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar ulaştırılıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve Elazığ'ın acılarını sarmak isteyen 72 yaşındaki Ali Kara da kendi el emeği berelerini, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara göndermek istediğini söyledi.


Deprem bölgesinde yaşanan felaketten çok etkilendiğini belirten Kara, "İp örmesini anamızdan babamızdan öğrendik. Bu deprem bölgelerine yardımda bulunmak için elimden gelen bu. Bunları oraya yetiştirmeye uğraşıyorum. Yardım yapacağız biraz daha çoğaltmaya çalışıyoruz. Televizyondan seyrettiğim zaman içim yanıyor. Biraz duygusal şeylere girdik. O çıkarılan vatandaşlarımızı soğukta görünce, oranın soğuk hayatını da biliyorum. Oralarda askerlik yaptım bilirim, çok soğuk olur. Dayanılmaz soğukta üşümesinler diye bu şekilde bere yardımı aklıma geldi. Elimizden bu geliyor, keşke daha fazla yardım etsek" diye konuştu.

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