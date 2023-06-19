Servis otobüsü devrildi, 15 otel çalışanı yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis otobüsünde bulunan otel çalışanı 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine doğru seyir halinde olan Fevzullah S. idaresindeki 07 C 32284 plakalı servis otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada devrilen servis otobüsünde bulunan 15 otel çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Fevzullah S., Füsun A, Selim Y., Elife Y., İpek E., Gamze İ., Ebubekir Ü., Hatice Ö., Merve S., Hakan F., Cansu B., İsa T., Fahri S., Nazife Ç., Mücahit B., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen servis otobüsünün çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.