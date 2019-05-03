Servisten inen öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu önünde, servisten inerek yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın fenalık geçirdi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5048. Sokak'ta Atatürk İlköğretim Okulu ve Harun Reşit Yarar Parkı arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetin Emeç Caddesi istikametinden gelen Önder Ö.'nün kullandığı 07 LOC 61 plakalı otomobil, Atatürk İlköğretim Okulu giriş kapısını geçtikten sonra servisten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen Ecem Dere isimli öğrenciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan öğrenci, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öğrenciye çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan kimliği belirlenemeyen bir kadın kazanın ardından fenalık geçirdi. İsmi öğrenilemeyen kadın olay yerindeki vatandaşlar tarafından parkta bir banka oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan olay yerindeki vatandaşlar, Atatürk İlköğretim Okulu girişinde bulunan yolda kasis bulunmaması nedeniyle sık sık kaza yaşandığına dikkat çekerek yetkililerden okulun kapısının bulunduğu bölgeye kasis koymalarını istedi.