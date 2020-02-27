Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede burnundan tümör çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan hastanın 5 saat süren operasyonla burundan 4 santimetrelik kemik tümörü çıkarıldı.

Ses kısıtlığı ve konuşmada zorluk yaşadığı gerekçesiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 35 yaşındaki Habip Bozkurt, KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin ve KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kubat tarafından gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda burnunda 4 santimetrelik bir kitle bulunduğu tespit edildi. Tespit sonucu ameliyata alınan Bozkurt, 5 saat süren operasyonla burnundan tümör çıkarıldı. Dr. Şahin ameliyattan sonra normal servise alınan Bozkurt, ziyaret etti.

“İyi huylu bir tümör tespit ettik”

Burada konuşan Dr. Şahin, hastaneye yeni kazandırılan cihazlarla başarılı ameliyatlar yaptıklarını söyledi. Şahin, “Hastanemize alınan modern ve yeni ekipmanlarla birlikte kendimizi yenilemeye güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hastanemize başvuran Hasta Habip Bozkurt'ta ‘inverted papillom' dediğimiz iyi huylu bir tümör tespit ettik. Kitle, yerleşim yeri açısından sıkıntılı, beyne ve göze yakınlığı mevcuttu. Hastanın patolojisine baktığımızda ameliyat sırasında beyin omurilik sıvısının gelme ihtimali ile göze sıkıntı yaratabilecek durumların yaşanabilmesi söz konusuydu. Hastamızı kısa bir süre içerisinde ameliyata alarak eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk. Yeni alınan cihazlarla birlikte hastanemizde artık bu tarz ameliyatları, kafa tabanı cerrahisi, kanser tedavisi ameliyatlarını gerçekleştireceğimizi bildirmek isterim “dedi.

“Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla kitleyi çıkartabildik”

KBB polikliniğinin daha iyi bir imkâna kavuştuğunu dile getiren KBB Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Gözde Orhan Kubat, "Hasta polikliniğimize ses kısıklığı şikayeti ile başvurdu. Ancak muayenesinde burnunda tıkanıklık ve kitle olduğunu, ses tellerinde de bir problem olduğunu tespit ettik. Hastamızın ilk önce ses tellerine müdahale ederek aynı esnada da burnundan biyopsi aldık. Aslında iyi huylu olan içinde kötü huylu hücreler bulundurabilen bir tümör olduğunu saptadık. Tomografide osteom (kemik tümörü) adı verdiğimiz bir kitlesi vardı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla kitleyi çıkartabildik. Tekrar etmemesi için kemikten köken aldığı yeri tur cihazı ile temizledik” diye konuştu.

“Şu an eşimin durumu çok iyi”

Hastanın eşi Dilek Bozkurt ise "Eşimin ses kısıklığı şikayeti üzerine hastane geldik, kitle tespit edildi. Şu an eşimin durumu çok iyi. Bu tür rahatsızlığı olan hastalar bu hastanede gönül rahatlığıyla tedavi olabilirler" ifadelerini kullandı.