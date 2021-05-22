Sevgililer arasında çıkan tartışmada, genç kız 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Antalya'da sevgililer arasında çıkan kavgada, genç kız ikinci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı. Olayın ardından her iki tarafta birbirlerini suçladı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 785 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 10 aydır sevgili olan S.N.G (24) ile erkek arkadaşı A.S.D. (32) arasında sabaha karşı tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada her iki tarafta birbirlerini yaraladı. 2. kat pencere önünde devam eden kavgada S.N.G, apartman önündeki park halindeki A.S.D'nin aracının üzerine düştü. Cam tavanın kırılması sonucu yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.S.D'de Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. S.N.G, ilk ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından A.S.D'nin kendisini aşağı attığını ileri sürdü.

Hastaneden gözaltına alınan A.S.D'de kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için yanında kalmaya başladığını bu süre zarfında elektronik bankacılık hesabından, kendi hesabına parasını aktardığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etti.

A.S.D, sabah saatlerinden S.N.G'nin evine geldiğini aralarında tartışma çıktığını daha sonra pencereden kendisi aşağı bıraktığını öne sürdü.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.N.G ve A.S.D hakkındaki soruşturma devam ediyor.