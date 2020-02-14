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Sevgililer Gününde 24 çift mutluluğa 'evet' dedi

Alanya Belediyesi Nikah Salonu yılın en yoğun günlerinden birini 14 Şubat Sevgililer gününde yaşadı.

Bu özel günde hayatlarının kararını veren 24 çift, mutluluğa bir ömür ‘evet' dedi.


Hayatlarının en önemli kararını daha özel ve anlamlı hale getirmek isteyen çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapan Alanya Belediyesi Nikah Salonu, 14 Şubat münasebetiyle 24 çifti ağırladı. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ın Nikah Memurluğunu yaptığı Süleyman-Tuğba Şahin çiftinin mutluluğuna Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da şahitlik etti.


Alanya Belediyesi Başkan vekili Nuri Tokuş bugün hayatlarını birleştiren çiftlere mutluluklar diledi. Vekil Tokuş, “Bugün mutluluğa bir ömür evet diyen bütün çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Bugün dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sevgililer Günü ancak, sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin” dedi.

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