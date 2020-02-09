Sevgililer Gününde Sema Moritz'le Aşka Dair konseri

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde “Aşk'ın sesi” Sema Moritz'i ağırlıyor. Müzik eleştirmenlerinin “Taş plak sesli kadın” olarak anlattığı Moritz'in 14 Şubat “AŞK'a Dair” konserinin biletleri, satışa sunuldu.

Antalya'da konserler, tiyatro oyunları ve ev sahipliği yaptığı sergileriyle kentin kültür ve sanat hayatına bambaşka bir renk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok farklı bir sesi sahnesinde misafir edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin 2017'de düzenlendiği 6'ncı Uluslararası Antalya Gitar Festivali kapsamında Antalyalı müzikseverlerle buluşan taş plak sesli kadın Sema Moritz, “AŞK'a Dair” isimli özel konseriyle yeniden Antalya seyircisiyle bir araya geliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendiği Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 14 Şubat Sevgililer Günü konseri, Cuma akşamı başlayacak. Konser biletleri, yetişkin 35 ve öğrenci 25 liradan www.biletantalya.com ve Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesinden satışa çıktı.