‘Sevil Berberi' bu sezon son kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, İtalya komik operasının eserlerinden biri olan Rossini'nin ‘Sevil Berberi' operasını 22 Mart Salı akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bu sezon son kez sahneleyecek.

Haldun Özörten'in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor. Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

17. yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde geçen Sevil Berberi'nde Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımları ile Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

İki perdelik eserde ‘Figaro' rolünü Mehmet Ali Tutar, ‘Rosina' rolünü Seçil Eyilikeder, ‘Kont Almaviva' rolünü Devrim Demirel, ‘Dr. Bartolo' rolünü Engin Suna, ‘Don Basilio' rolünü Umut Tarık Akça, ‘Berta' rolünü Gülçin Gültekin, ‘Fiorello' ve ‘Subay' rollerini Baturalp Bilgili, ‘Uşak' rolünü Vural Vursavaş, ‘Noter' rolünü Berkan Balcı canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.