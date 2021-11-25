‘Sevil Berberi' yeniden sanatseverlerle buluşuyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, hoş ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalya komik operasının eserlerinden biri olan Rossini'nin ‘Sevil Berberi' operasını 30 Kasım Salı akşamı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

Haldun Özörten'in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında gelmektedir. Besteci, operaları dışında onlarca kantat, dini yapıt ve çeşitli parçaları ile dünya müziğinin en büyük bestecilerinden biridir.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor. Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

17. yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde geçen Sevil Berberi'nde Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımları ile Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

İki perdelik eserde ‘Figaro' rolünü Mehmet Ali Tutar, ‘Rosina' rolünü Tuğçe Oğuzülgen, ‘Kont Almaviva' rolünü Enis Ok, ‘Dr. Bartolo' rolünü Engin Suna, ‘Don Basilio' rolünü Umut Tarık Akça, ‘Berta' rolünü Gülçin Gültekin, ‘Fiorello' ve ‘Subay' rollerini Toygarhan Atuner, ‘Uşak' rolünü Vural Vursavaş, ‘Noter' rolünü Egemen Barın canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.