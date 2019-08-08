Sevimli dostlar sıcak yuvalara kavuşuyor

Kepez Belediyesi, sokaktaki minik dostları sahiplendiriyor. Sokak hayvanlarına kucak açan Kepez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve hasta olan minik dostlara şifa dağıtıyor. Bugüne kadar birçok sokak hayvanını sağlığına kavuşturan merkez, onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilmek için de çalışmalar yapıyor. Merkez, minik dostları sıcak yuvalarına kavuşturma noktasında da örnek çalışmalara imza atıyor.

Kepez, can dostlara gözü gibi bakıyor

Belediye ekipleri ya da vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve bakımevine getirilen minik dostlar, veterinerlerin şefkatli kollarına teslim ediliyor. Sokak hayvanları veterinerler tarafından önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, ardından da hastalıklara karşı aşılanıyor. Özveri ile bakımları yapılan sokak hayvanları, daha sonra onlara büyük bir sevgiyle bakacak olan sıcak yuvalarına teslim ediliyorlar. Hemşehrileri için sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan Kepez Belediyesi, ilçede yaşayan sokak hayvanlarına da gözü gibi bakıyor.