İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki araç alev aldı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı. Sürücü yangın sonrası sağ salim kurtulurken, " Cana gelmesin. Yapacak bir şey yok" dedi.


Olay, Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolu sanayi kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Kılınç'ın kullandığı 20 UK 919 plakalı otomobil, bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangına, önce çevrede ki vatandaşlar, daha sonrada ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Araç sahibi Kılınç, “Kavşakta kırmızı ışıkta durdum. Birden motor kaputundan duman çıkmaya başladı. Hemen arabanın kontağını kapattım. Cana gelmesin. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.