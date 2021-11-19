İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki halk otobüsünde darbukalı eğlence

Antalya’da seyir halindeki bir halk otobüsüne yolcu olarak binen iki kişi maskelerini indirip, darbuka çalarak şarkı söyledi.

Antalya'da seyir halindeki bir halk otobüsüne yolcu olarak binen iki kişi maskelerini indirip, darbuka çalarak şarkı söyledi.


Dün akşam saatlerinde halk otobüsüne binen iki kişi, maskelerini indirip darbukalı eğlence düzenledi. Kişilerden biri darbuka çalarken, diğeri ise ona eşlik ederek şarkı söyledi. Şarkıdan şarkıya geçiş yapan kişilerin maskesini düzgün takmadığı görülürken, otobüse binen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. O anlar, yolculuk eden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.