Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, D400 karayolunda beton firmasına ait bir tırın lastikleri alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Olay sonrası ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi. Uzun süre trafiğin aksadığı yolda yanan araç söndürüldü.

Patlama seslerinden çok korktuğunu belirten görgü tanığı, "Kamyon şoförünün ilk anda haberi yoktu. Fark edince kendini dışarı attı. Bizde çok korktuk, kendimizi içeri attık. Sonra itfaiye gelip söndürdü" dedi.